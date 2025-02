Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na gali Grammy 2025

67. ceremonia wręczenia nagród Grammy za nami. Główna uroczystość nawet się nie rozpoczęła, a internauci już mieli powód do komentarzy. Wszystko za sprawą Kanyego Westa i jego żony Bianci Censori, którzy zniknęli z czerwonego dywanu tak szybko, jak się na nim pojawili.

Partnerka rapera, który był tego wieczoru nominowany w kategorii "najlepsza piosenka – rap" za "Carnival" z albumu "Vultures 1", weszła na ściankę w czarnym futrze, a kiedy je zdjęła, odsłoniła przed aparatami paparazzi całkowicie prześwitującą sukienkę mini, co doprowadziło do oburzenia większości widzów gali.

"ET dowiedziało się, że raper, jego żona oraz około pięcioosobowa świta przybyli na galę bez zaproszenia" – mogliśmy przeczytać w usuniętym już wpisie na Instagramie. Pogłoski o braku zaproszenia wydają się co najmniej dziwne, gdyż nazwisko rapera widniało na liście nominowanych do nagrody.