"Emilia Pérez" uchodzi za największą faworytkę 97. ceremonii wręczenia Oscarów – zdobyła aż 11 nominacji do prestiżowej nagrody (m.in. w kategorii najlepszego filmu, reżysera, aktorki pierwszoplanowej i drugoplanowej). Karla Sofía Gascón , którą obsadzono jako liderkę kartelu, miała dotąd największe szanse na zdobycie złotej statuetki. Jednak ostatnie kontrowersje mogą pokrzyżować jej plany.

Karla Sofía Gascón z "Emilii Pérez" przeprasza za kontrowersyjne wpisy

"Za każdym razem, gdy odbieram córkę ze szkoły, widzę coraz więcej kobiet z zakrytymi włosami i spódnicami opuszczonymi do pięt. W przyszłym roku – zamiast angielskiego – będziemy musieli uczyć się arabskiego" – napisała w tweecie datowanym na listopad 2020 roku.

Po tym, jak te wpisy (było ich znacznie więcej) zostały nagłośnione przez użytkowników X i branżowe media, Gascón wydała pierwsze oświadczenie, w którym za nie przeprosiła. – Jako osoba z marginalizowanej społeczności znam to cierpienie aż za dobrze i głęboko współczuję tym, którym wyrządziłam krzywdę. Przez całe życie walczyłam o lepszy świat. Wierzę, że światło zawsze zwycięży nad ciemnością – tymi słowami zwróciła się do internautów na łamach amerykańskiego tygodnika "Variety".

Później nominowana do Oscara gwiazda postanowiła przekonać widzów do tego, że "nie jest rasistką". "Chciałabym szczerze przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni. [...] Muszę się jeszcze wiele nauczyć. [...] Dziś nie jestem tą samą osobą, co 10 czy 20 lat temu" – cytował jej wypowiedź portal Deadline.