Ogłoszenie nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej już za nami. W kategorii "najlepszy film", która cieszy się największą popularnością, znalazły się takie filmy jak "Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda, "Wicked" Jona M. Chu, "The Brutalist" Brady'ego Corbeta, "Kompletnie nieznany" Jamesa Mangolda, "Substancja" Coralie Fargeat oraz "Diuna: Część druga" Denisa Villeneuve'a. Laureatów i laureatki Oscarów w aż 23 kategoriach poznamy niebawem, bo 2 marca.

Sporym zainteresowaniem wśród widzów cieszą się również nagrody aktorskie. W wyścigu po Oscara wystartuje m.in. Fernanda Torres za rolę w dramacie biograficznym "I'm Still Here" o brazylijskiej prawniczce i aktywistce Eunice Paivie. Na dniach na powierzchnię wypłynął skandal z udziałem tej kandydatki do złotej statuetki.

Oscary 2025. Fernanda Torres przeprasza za blackface

W oświadczeniu Torres czytamy, że kandydatce do Oscara jest bardzo przykro z powodu komediowego skeczu z przeszłości. "To oświadczenie służy temu, by (...) uniknąć dalszego bólu oraz zamieszania. W tamtym czasie, pomimo ruchów na rzecz osób czarnoskórych, znaczenie rasistowskiej symboliki 'blackface'u' nie dotarło jeszcze do szerszej świadomości publiczności w Brazylii" – napisała gwiazda "I'm Still Here".