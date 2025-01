Fascynacja wampirami była, jest i będzie. Choć wizerunek dostojnego hrabiego Drakuli z powieści Brama Stokera , który czerpał inspiracje od bezwzględnego hospodara wołoskiego Włada III Palownika, króluje w popkulturze, inni krwiopijcy względnie często dostają szansę, by zabłysnąć – czy to na ekranie, czy na papierze. Nosferatu uchwycony w kamerze Friedricha Wilhelma Murnau nie był jednak mile widziany przez wdowę po Stokerze, Florence, która oskarżała niemieckiego reżysera o plagiat i po długiej batalii sądowej domagała się spalenia wszystkich kopii jego ekspresjonistycznego dzieła.

Wampira możesz potraktować czosnkiem lub kołkiem, ale gwarancji, że wypędzisz go raz na zawsze, nie masz. Taśmy z "Nosferatu – Symfonią grozy" mnożyły się jedna po drugiej i pomimo słusznych uwag ze strony pani Stoker, przeżyły dłużej, niż przewidywano. Po Wernerze Herzogu , który w 1979 roku nakręcił remake pod tytułem "Nosferatu wampir", hrabiego Orloka zaprosił do siebie Robert Eggers.

"Nosferatu" nie jest trójkątem miłosnym (RECENZJA)

Początek XIX wieku, skąpane w wielu odcieniach szarości nadmorskie miasto Wisburg i mieszkający w nim nowożeńcy bez grosza przy duszy. Zdesperowany agent nieruchomości Thomas Hutter dostaje ofertę nie do odrzucenia – ma zawrzeć umowę sprzedaży zapuszczonego zamku z pewnym zniedołężniałym hrabią mieszkającym w Karpatach. Jego żonę, Ellen, która skrywa niewygodną tajemnicę z dzieciństwa, dręczą złe przeczucia co do służbowej podróży swojego ukochanego.

W przeciwieństwie do Murnau i Herzoga nowa adaptacja "Nosferatu" daje większą moc sprawczą Ellen Hutter; odwraca się plecami od Drakuli, by podążyć ścieżką wydeptaną przez wampa Carmillę, którego w 1872 stworzył Irlandczyk Sheridan Le Fanu. Poprzez postać będącą ekranową siostrą Miny Harker z "Nosferatu wampira" i Anny z "Opętania" (w obu rolach wystąpiła Isabelle Adjani) Eggers eksploruje maszynę patriarchatu i skutą przez nią w kajdanki kobiecą seksualność.

Orlok Billa Skarsgårda ( "To" i "Kruk"), w przeciwieństwie do Drakuli (m.in. Christophera Lee ) wgryzającego się w szyję ofiary, jest dość rzetelnym przedstawieniem wampirów z wierzeń ludowych. Nosferatu, niczym demon z paraliżu sennego, który w minionych wiekach urozmaicił światowy folklor choćby o zmorę lub kanashibariego, spija krew z klatki piersiowej, ciałem przywodzi na myśl chodzącego trupa i jawi się jako istota pradawna, zwierzęcy wręcz w swym zachowaniu.

Lily-Rose Depp jak Isabelle Adjani w "Opętaniu"

Lily-Rose Depp ("Idol" i "Król") gra znakomicie, gdy w konwulsjach rzuca się po łóżku (aktorka opanowała technikę japońskiego tańca butō, by osiągnąć efekt zbliżony do widowiskowych egzorcyzmów) i krzyczy w desperacji na ekranowego partnera, Nicholasa Houlta ("Był sobie chłopiec" i "Przysięgły nr 2" ).

W przyszłości widzowie powinni powstrzymywać się przed tak raptownym przypisywaniem komuś łatki "beztalencia", co w przypadku odtwórczyni Ellen miało miejsce, kiedy w dyskursie pojawiła się afera dotycząca "nepotycznych dzieci". Oczywiście córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis wypada w niektórych scenach karykaturalnie, jednak winę za to przypisałabym raczej scenariuszowi. A ten może pochwalić się kwestiami tak drętwymi jak truchło Orloka.

Scenariusz wyrządza największą krzywdę Emmie Corrin ( "The Crown" ) i Aaronowi Taylor-Johnsonowi ("Kraven Łowca"), ponieważ stawia ich bohaterów w świetle telenowelowych głupców. Willem Dafoe ( "Biedne istoty" i "Nimfomanka") jako ekspert od okultyzmu oraz alchemii wpada momentami w ton szalonego doktorka, przez co ustępuje miejsca bardziej zniuansowanej postaci granej przez Ralpha Inesona ("Zielony rycerz" i "Harry Potter i Insygnia śmierci").

Zmysłowe kino grozy, które nie straszy

"Nosferatu" Eggersa oczarowuje warstwą estetyczną, techniczną i wizualną. Nominacje do Oscara za najlepszą charakteryzację, scenografię, kostiumy i zdjęcia są w pełni zasłużone, choć dodałabym do nich i muzykę Robina Carolana ("Wiking"), i dźwięk, bo to dzięki nim podczas seansu czujemy dreszczyk emocji. Jumpscary można policzyć na palcach jednej dłoni – na starym wyjadaczu kina grozy taki tani chwyt z pewnością nie zrobi wrażenia. Strach dochodzi z głośników, a to już imponuje.