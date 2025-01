Fot. Tuul et Bruno Morandi/robertharding/East News

Mowa o Albanii – kraju, który jeszcze wiosną 2023 roku uważany był za nieodkryty i niedoceniany przez Polaków. W krótkim czasie sytuacja uległa zmianie, a Albania w poprzednim sezonie stała się jednym z najczęściej wybieranych kierunków wakacyjnych. Była szczególnie popularna wśród osób szukających wakacji w formule all inclusive .

Co więcej, wiele biur podróży oferowało bardzo konkurencyjne ceny, dlatego ten wybór stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Albania ma dostęp do dwóch mórz – Adriatyckiego i Jońskiego.

Charakteryzuje się ona piaszczystymi plażami, a jedna z najpiękniejszych znajduje się w miejscowości Ksamil. To właśnie dzięki nim Albania zyskała miano " Malediwów Europy ".

Albania – tańszy wybór na wakacje all inclusive

Podróż z Polski do Albanii to zaledwie dwie godziny lotu, co czyni ten kierunek bardzo komfortowym wyborem na wakacje. Coraz więcej osób decyduje się na ten kraj dzięki rosnącej liczbie dostępnych połączeń lotniczych.