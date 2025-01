To, jak często na profilach Ryanaira w mediach społecznościowych obrywają miłośnicy jeansów, jest naprawdę podejrzane. Chyba żadne inne zachowanie nie jest wyśmiewane równie często, a przecież powodów do żartów przewoźnikowi nie brakuje. Okazuje się jednak, że tym razem za dowcipem podszytym sarkazmem może kryć się… troska o zdrowie pasażerów.

Ryanair i jego żarciki z jeansów w samolocie

Tylko w ostatnich tygodniach "jeansowi pasażerowie" byli wyśmiani dwukrotnie. Po publikacji Spotify Wrapped, Ryanair opublikował swoje własne "statystyki". Wspomniano w nich m.in. o 6,8 mln pasażerów w jeansach. To, że ktoś to policzył, jest mało prawdopodobne, zwłaszcza że 65 789 osób miało zrobić sobie fotkę w toalecie, a to raczej nie do wykrycia.