Kontynuując swoją wypowiedź, dodała – Dzisiaj jest dyktat, jest absolutny chaos. Właśnie dlatego, że pan Bodnar za pozwoleniem pana premiera, który de facto sam tych decyzji oczywiście nie realizuje. (...) To jest dzisiaj łamanie prawa i dzisiaj nie ma prawa, nie ma ustaw, tylko jest właśnie polityka, mszczenie się i igrzyska.

Dziennikarz zauważył, że jej słowa mogłyby równie dobrze odnosić się do ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Taka sugestia wyraźnie oburzyła posłankę, która zarzuciła prowadzącemu o złośliwość i prowokowanie jej.

Spięcie w programie "Tak jest" między prowadzącym a posłanką PiS

W pewnym momencie posłanka zapytała: "czy opiniami i dekretami można rządzić w Polsce". Na co prowadzący odparł, że to on zadaje pytania, i ponownie poprosił o przykład "dekretu łamiącego prawo".