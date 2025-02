O nowych działaniach śledczych ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości poinformowała we wtorek prok. Anna Adamiak. – Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. – poinformowała prok. Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Romanowski ma usłyszeć nowe zarzuty

Romanowski o nowym ruchu prokuratury

Ruch prokuratury skomentował już sam Marcin Romanowski. – Słyszałem również komunikację, że mam być przewieziony w bagażniku. Myślę, że to jest chyba jedyny sposób, by to zrealizować, oczywiście w sposób bezprawny i przestępczy. Podchodzę do tych gróźb ze spokojem – powiedział polityk TV Republika.

Jego zdaniem "mamy do czynienia z ludźmi, którzy dopuścili się bardzo poważnych przestępstw i grozi im rzeczywiście poważna odpowiedzialność". – Patrzę na to z jednej strony ze spokojem, a z drugiej strony podejmuję też różnego rodzaju działania, by bronić się przed tego typu pomysłami, gdyby dochodziło do prób z wykorzystaniem narzędzi prawnych do pozbawienia mnie wolności – uważa Romanowski.