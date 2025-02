Czym jest CEEB i do czego służy? Jeśli spóźniliśmy się z deklaracją, szybko to nadróbmy

Termin zgłaszania dotychczasowych systemów ogrzewania do CEEB upłynął 30 czerwca 2022 roku. Dotyczyło to urządzeń, które były użytkowane przed 1 lipca 2021 roku. Wszystkie nowo instalowane piece i kotły muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia.

Jeśli nadal tego nie zrobiliśmy, to czym prędzej powinniśmy zgłosić tzw. czynny żal i wypełnić odpowiednią deklarację, a potem zanieść ją do urzędu, przesłać pocztą lub elektronicznie na tej stronie. Portal "Infor" ostrzega, że jeśli tego nie zrobimy, grozi nam grzywna 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to kara może być 10 razy wyższa.