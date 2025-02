Pseudokibice to w Polsce, niestety, instytucja. Nie mylić ze zwyczajnymi kibicami, tymi fanatycznymi, którzy kochają swój klub, jeżdżą na każdy mecz, obwiązują się szalikami i głośno kibicują mimo zdartych gardeł. Pasjonaci potrafią tworzyć świetną atmosferę na trybunach, ale dostaje się im wizerunkowo przez pseudokibiców, którzy to wszystko koncertowo psują.

Dziś mamy już monitoring na stadionach, zakazy stadionowe czy powołanie specjalnych jednostek policyjnych do walki z pseudokibicami. I jasne, jest lepiej niż dekadę temu. Mimo to problem nadal istnieje, a "działalność" kiboli częściowo przeniosła się poza stadiony.

O czym jest "Kibic"? To serial Netfliksa o polskich kibolach

Kuba jest tym rozczarowany, bo ojciec był dla niego świętością, a do kibicowskiego środowiska mocno go ciągnie. Matka (Marta Żmuda Trzebiatowska w nietypowej dla siebie roli) usiłuje go ochronić, ale chłopak poznaje Zygę (Wojciech Zieliński), starego kolegę ojca, lokalnego przywódcę kiboli, a do tego gangstera. Ten nazywa go z podziwem "Młodym Kotem" i tego chłopakowi potrzeba.