– To jest coś nieprawdopodobnego, żeby politruk (człowiek Zbigniewa Ziobry: Bogdan Święczkowski – red.), który w tej chwili jest w pseudo- Trybunale Konstytucyjnym , budował tego typu paranoidalne wizje i na serio później dzielił się z nimi ze społeczeństwem, a do tego wchodzą w tego typu narrację politycy PiS – powiedział kandydat KO na prezydenta.

– Rosjanie zacierają ręce. W ich telewizjach jest to powtarzane cały czas, że niby w Polsce miał miejsce zamach stanu. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest po prostu postępowanie całkowicie nieodpowiedzialne. Wszyscy byśmy chcieli to obrócić w dowcip, bo to się samo nasuwa.