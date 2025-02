AVPN skupia około 1100 pizzerii z ponad 50 krajów, a o wynikach plebiscytu decydują sami członkowie poprzez głosowanie. Pizzerie nie zgłaszają się do konkursu – to jurorzy podróżują po świecie, odwiedzając lokale anonimowo i oceniając ich jakość.

– Nie wiedziałem, kiedy byliśmy oceniani i przez kogo. Mogłem tylko się domyślać, bo czasem przychodzą do nas ludzie, którzy na co dzień nie chodzą ulicą Zieloną w Pabianicach – powiedział PAP Life właściciel lokalu, Jędrzej Lewandowski.

Od garażu do światowego uznania

– Sukces w rankingu dał nam rozpoznawalność, mamy gości z całej Polski i z zagranicy. Niedawno był u nas Amerykanin z Nowego Jorku. Mieszkał w Krakowie, ale dwa razy przyjechał do Pabianic pociągiem, żeby zjeść naszą pizzę. Dlatego czuję ogromną odpowiedzialność za to, co robimy – powiedział Lewandowski.

Dla właściciela każdy wyjazd na galę wręczenia nagród to okazja do nauki i podpatrywania mistrzów pizzy. "Po każdym kolejnym wyjeździe wydaje mi się, że jeszcze mniej wiem. Jest dużo do zrobienia, ale 97. miejsce to nie jest nasze ostatnie słowo" – zapewnił.