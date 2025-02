Polskie autostrady będą darmowe? Szykuje się rewolucja dla kierowców. Fot. Adam Burakowski/East News

W piątek Dariusz Klimczak był gościem programu "Gość Radia ZET", gdzie rozmawiał z Beatą Lubecką o rewolucji w przepisach drogowych. Minister zadeklarował: "Nie ma żadnych planów, żeby podwyższać ceny opłat za drogi". Dodał również, że jego zdaniem autostrady w Polsce powinny być bezpłatne.

Odnosząc się do wyższych stawek za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków minister podkreślił, że to decyzja koncesjonariusza. Zapewnił jednak, że sytuacja ta jest odwracalna.

– Akurat na tym odcinku koncesja wygasa w 2027 roku. Jeśli będę ministrem, to nie pozwolę na przedłużenie tej koncesji. Autostrada wejdzie znów pod zarząd GDDKiA i wszystko wskazuje, że będzie bezpłatna dla osobówek i motocykli – powiedział Dariusz Klimczak.

Prawo jazdy od 17 roku życia już w tym roku?

Minister ujawnił także plany dotyczące obniżenia wieku uprawniającego do uzyskania prawa jazdy. Klimczak zapowiedział, że ma nadzieję, że od tego roku będzie już obowiązywało prawo jazdy od 17. roku życia.

Przekazał, że "projekt jest już w konsultacjach międzyresortowych", które wkrótce się skończą, a projekt "do połowy roku zacznie obowiązywać". Minister poinformował, że "jeśli wszystko pójdzie dobrze", to projekt do czerwca powinien trafić do Sejmu i zostać uchwalony.

Dodatkowo minister zaproponował obniżenie wieku uprawniającego do uzyskania prawa jazdy na samochody ciężarowe do 20 lat.

Prawo jazdy miałoby być sprawdzane przez pracowników stacji benzynowej?

Dariusz Klimczak odniósł się także do interpelacji posłanki KO Katarzyny Kierzek-Koperskiej, która zaproponowała, by pracownicy stacji benzynowych sprawdzali ważność prawa jazdy kierowców podczas tankowania. Miałoby to pomóc odsiać kierowców, którzy prowadzą mimo zakazów, od tych, którzy przestrzegają prawa.

– To bardzo zły pomysł – skomentował krótko. Dodał, że "jeśli ktoś chce utrudniać ludziom życie, to proszę bardzo". Wystosował również propozycję w kierunku Kierzek-Koperskiej i zaprosił ją do ministerstwa:

– Porozmawiamy, z czym zmagają się ludzie, którzy pracują w transporcie lub są kierowcami, popracujemy nad pakietem deregulacyjnym.

Zdaniem ministra to dobrze, że posłanka skierowała pytanie również do Ministerstwa Cyfryzacji, ponieważ wicepremier Krzysztof Gawkowski może przedstawić dostępne rozwiązania dotyczące weryfikacji prawa jazdy.

Klimczak podsumował sprawę jasno: – Państwo powinno w takich sytuacjach stawiać jasne przepisy, ale nie takie, które utrudniają życie, czyli weryfikowanie przypadkowego kierowcy, który tankuje paliwo na stacji.

