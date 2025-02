To jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych wszech czasów. Obejrzysz go za darmo

Na TVP VOD można obejrzeć za darmo jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych – mroczny, realistyczny i wciąż uznawany za wzór w swoim gatunku. Świetny scenariusz, znakomite aktorstwo i muzyka, która buduje niepowtarzalny klimat, sprawiają, że produkcja ta nie zestarzała się ani trochę i do dziś jest kultowa. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to idealna okazja, by nadrobić zaległości.