13 adaptacji książek, które obejrzymy w 2024 i 2025 roku

"Kolor purpury", "Ballada ptaków i węży", "Czas krwawego księżyca", "Daisy Jones & The Six", "Wonka", "Zostaw świat za sobą", Światło, którego nie widać", "Biedne istoty" i "Dobrzy nieznajomi" – to zaledwie garstka ubiegłorocznych filmów, których pierwowzorem były książki. A co z adaptacjami zapowiedzianymi na 2024 i 2025 rok?

Przedstawiamy listę 13 adaptacji filmowych i serialowych, które już niedługo będą miały okazję podbić serca widzów.

Książki, które doczekają się filmów i seriali (LISTA)

Drobiazgi takie jak te

Powieść historyczna "Drobiazgi takie jak te" Claire Keegan, zdobywczyni Nagrody Orwella, śledzi losy Billa Furlonga, handlarza węgla żyjącego od dziecka w niewielkim miasteczku w Irlandii. Pewnego dnia mężczyzna dostarcza węgiel do lokalnego klasztoru, gdzie widzi, jak jedna z sióstr znęca się na młodą wychowanką. Bohater podejrzewa, że zakonnice prowadzą tzw. pralnię magdalenek. W latach 90. ujawniono, że mieszkanki tych okrutnych azylów były często wykorzystywane seksualnie i zmuszane do pracy wbrew ich woli.

W 1993 roku w pobliżu dublińskiego domu zakonnego odkryto szczątki 155 mieszkanek pochowanych w zbiorowym (nieoznaczonej) mogile. Pod opiekę sióstr często trafiały dziewczyny zarabiające na życie z prostytucji. Dzieci, które urodziły się za klasztornym murem, oddawano potem do adopcji. Wątek ten porusza oparty na faktach film "Tajemnica Filomeny" z Judi Dench ("Notatki o skandalu") z 2013 roku.

W adaptacji prozy Keegan, którą na ekran przeniósł Tim Mielants ("Patrick"), główną rolę zagrał zdobywca Oscara za "Oppenheimera" – Cillian Murphy. U jego boku wystąpili też Emily Watson ("Przełamując fale"), Clare Dunne ("Kin"), Ciarán Hinds ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"), Michelle Fairley (Catelyn Stark z "Gry o tron") i Mark McKenna ("Młodzi przebojowi"). Kinowa premiera filmu "Drobiazgi takie jak te" odbędzie się 8 listopada.

Dziki robot

"Dziki robot" na podstawie książki Petera Browna to animacja Dreamworks Animation, która ma szansę w przyszłym roku zdobyć nominację do Oscara. Inspirowany klasycznymi bajkami Disneya i twórczością Hayao Miyazakiego ("("Spirited Away: W krainie bogów" i "Ruchomy zamek Hauru") film rozrywa się w przyszłości. Na dzikiej wyspie ląduje statek, z którego wysiada aktywowany przez naturę robot ROZZUM (w skrócie "Roz"). Roz przez przypadek niszczy gniazdo gęsi. Z pozostawionego w nim jaja wykluwa się mała gąska, która zaczyna traktować robota jak swojego rodzica.

Za reżyserię adaptacji odpowiada Chris Sanders, w którego portfolio znajdziemy m.in. "Lilo i Sticha". W oryginalnej obsadzie głosu użyczyli: Kit Connor ("Heartstopper"), Pedro Pascal ("The Last of Us"), Bill Nighy ("To właśnie miłość"), Stephanie Hsu ("Wszystko wszędzie naraz"), Mark Hamill ("Gwiezdne wojny"), Matt Berry ("Co robimy w ukryciu"), Catherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice") i Lupita Nyong'o ("Cisze miejsce: Dzień pierwszy").

Film będzie miał premierę 11 października.

Emilia Pérez

"Emilia Pérez" na podstawie prozy Borisa Razona Écoute zdobył Nagrodę Jury podczas 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, a także statuetki dla kobiecej obsady, w której znalazły się Zoe Saldaña ("Strażnicy Galaktyki"), Karla Sofía Gascón ("My, dobrze urodzeni"), a także była gwiazda Disneya, Selena Gomez ("Zbrodnie po sąsiedzku").

Hiszpańskojęzyczny musical francuskiego reżysera Jacquesa Audiarda ("Z krwi i kości") opowiada historię głowy kartelu narkotykowego, która poddaje się operacyjnej korekcie płci. "Emilię Pérez" okrzyknięto odą do akceptacji własnej tożsamości, która porusza motywy przebaczenia, wolności oraz transpłciowości. Na ekranie ujrzymy również Édgar Ramírez ("American Crime Story"), Adriana Paz ("Porwana") i Anabel Lopez ("Jutro będziemy szczęśliwi").

Polska premiera przewidziana jest na początek 2025 roku.

Fourth Wing. Czwarte Skrzydło

"Fourth Wing. Czwarte Skrzydło" Rebeki Yarros powstało na fali rosnącej popularności gatunku romantasy (połączenia romansu i fantasy). Protagonistką pierwsza część serii "Empireum" jest dwudziestoletnia Violet Sorrengail, która miała trawić do Kwadrantu Skrybów w Uczelni Wojskowej Basgiath, jednak ze względu na swoją bezkompromisową matkę dołącza do elitarnej jednostki zwanej jeźdźcami smoków. Krucha i chorowita dziewczyna poznaje tam Xadena Riorsona, dowódcę skrzydła w Kwadrancie Jeźdźców, który planuje zemstę na rodzinie bohaterki za śmierć swojego ojca.

Adaptacja książki ma zostać wyprodukowana przez Amazon, który jako showrunnerkę wybrał twórczynię serialu "Ania, nie Anna" i scenarzystkę uznanego przez krytyków "Breaking Bad", Moirę Walley-Beckett.

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" to romans napisany przez Emily Henry. Żywiołowa Poppy i ostrożny Alex byli przyjaciółmi od czasów szkoły, ale po ukończeniu liceum musieli zamieszkać w różnych miastach. By ich relacja przetrwała, bohaterowie spędzali każde lato razem. Aż do czasu pewnego incydentu. Po dwóch latach milczenia Poppy postanawia zachęcić Aleksa, by jeszcze raz udali się wspólnie na wakacje i wszystko sobie wyjaśnili.

Filmową adaptację książki wyprodukuje Netflix we współpracy z Sony Pictures. Obsadzie będą przewodzić: odtwórczyni Jane Grey w serialu "Moja Lady Jane", Emily Bader, i odtwórca młodego Coriolanusa Snowa w "Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży", Tom Blyth.

Mickey 17

Bong Joon-ho, koreański reżyser nagrodzony Oscarem za tragikomedię "Parasite", nakręcił adaptację książki "Mickey 7" Edwarda Ashtona, która będzie miała swoją kinową premierę w styczniu 2025 roku. Tytułowy bohater powieści science fiction jest siódmym klonem, którego wysłano, by skolonizować lodowy świat Niflheim. Ludzie założyli, że "siódemka" (tak jak poprzednicy) zginęła, więc stworzono kolejnego klona – Mickeya 8. Gdy prawda o istnieniu dwóch takich samych syntków wychodzi na jaw, robi się niebezpiecznie.

W produkcji laureata nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zobaczymy m.in. Roberta Pattinsona ("Zmierzch" i "Batman"), Naomi Ackie ("Mrugnij dwa razy" i "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody"), Stevena Yeuna ("Minari" i "The Walking Dead"), Toni Collette ("Mała miss" i "Dziedzictwo. Hereditary") i Marka Ruffalo ("Avengers" i "Biedne istoty"). Wychodzi na to, że w adaptacji Mickey będzie siedemnastym klonem.

Niewidzialne życie Addie LaRue

"Niewidzialne życie Addie LaRue" V. E. Schwab na nowo rozprawia się z mitem Fausta. Książka z gatunku fantasy snuje opowieść o młodej Francuzce, która w 1714 roku zawiera pakt z diabłem (bogiem nocy). Zyskuje nieśmiertelność, ale zostaje też przeklęta – każda napotkana przez nią osoba o niej zapomina. Fabuła skacze między przeszłością a teraźniejszością, która rozgrywa się w 2014 roku w Nowym Jorku.

Za kamerą adaptacji bestsellera ma stanąć Augustine Frizzell ("Ostatni list od kochanka" i "Nie ma powrotu"). Produkcję zapowiedziała kanadyjska wytwórnia eOne (Lionsgate Canada). Producentami wykonawczymi zostali Alan Siegel ("Olimp w ogniu"), Gerard Butler ("300") i V.E. Schwab.

Nightbitch

"Nightbitch" Marielle Heller ("Czy mi kiedyś wybaczysz" i "Wyznania nastolatki") powstała na kanwie powieści pióra Rachel Yoder z 2021 roku. Fabuła skupia się na matce, która przerywa karierę, by zająć się domem i małym dzieckiem. Życie głównej bohaterki nabiera surrealistycznego rozpędu. Jej instynkt macierzyński przeobraża się w psią żądzę.

Nominowaną sześciokrotnie do Oscara Amy Adams ("Nowy początek" i "Zwierzęta nocy") obsadzono jako wiecznie niewyspaną, zapracowaną i sfrustrowaną bezimienną protagonistkę. W pozostałych rolach wystąpili: Scoot McNairy ("Nie mów zła"), Zoë Chao ("U ciebie czy u mnie?") i Kerry O'Malley ("Przypadek 39").

On Swift Horses

Powieść "On Swift Horses" pióra Shannon Pufahl zabiera czytelnika do skąpanego w słońcu San Diego. Muriel jest świeżo upieczoną mężatką, która po ślubie musi opuścić rodzinne miasteczko w Kansas. Jej mąż, Lee, niedawno wrócił z wojny koreańskiej. Gdy wszystko wskazuje na to, że w końcu para odnajdzie spokój, do ich domu przyjeżdża młodszy brat Lee, Julius, który jest hazardzistą.

"Rozpoczyna się niebezpieczny trójkąt miłosny. (...) Julius znika i zamiast tego udaje się do Las Vegas. Muriel rozpoczyna własne sekretne życie, obstawiając wyścigi konne i odkrywając miłość, której nigdy się nie spodziewała" – czytamy w opisie nadchodzącej adaptacji w reżyserii Daniela Minahana ("Deadwood").

Premiera "On Swift Horses" odbyła się podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W obsadzie wymieniono nazwiska Daisy Edgar-Jones z "Normalnych ludzi", Jacoba Elordiego z "Euforii", a także Willa Poultera z "Lekomanii".

Opowieści z Narnii

"Opowieści z Narnii" C.S. Lewisa otrzyma kolejną adaptacją. Przypomnijmy, że w lat 2005-2010 powstały trzy części na podstawie kultowej serii dla dzieci, które wyprodukowały Walden Media i Walt Disney Pictures. Wystąpili w nich m.in. Tilda Swinton ("W pokoju obok"), James McAvoy ("Pokuta"), Ben Barnes ("Cień i kość") oraz Peter Dinklage ("Gra o tron").

Greta Gerwig ("Barbie" i "Lady Bird") podjęła się zadania, by jeszcze raz przenieść na ekran historię rodzeństwa Pevensie, które dzięki zaczarowanej szafie przenosi się do magicznej krainy, gdzie toczy się walka między złem a dobrem – Białą Czarownicą a lwem Aslanem. Adaptacja trafi do obszernej oferty giganta streamingu – Netfliksa.

Wcześniej w Łucję wcieliła się Georgie Henley ("Siostry"), w Zuzannę – Anna Popplewell ("Nastoletnia Maria Stuart"), zaś Edmunda zagrał Skandar Keynes ("Wyścig"), a Piotra –William Moseley ("Gorąca linia").

Premiera przewidziana jest na 2025 rok.

The Outrun

"The Outrun" to spisane przez szkocką dziennikarkę Amy Liptrot wspomnienia z jej odwyku dla alkoholików i powrotu na rodzinne Orkady. Główna bohaterka, Rona, przyjeżdża do domu po dekadzie spędzonej w Londynie. Życie w wielkim mieście sprzyjało jej nałogowi. Po terapii alkoholowej kobieta potrzebuje ciszy i spokoju. Kontemplacja przyrody oraz praca polegająca na mapowaniu derkaczy sprawiają, że Szkotka dostrzega promyczek nadziei na lepszą przyszłość.

Przewiduje się, że czterokrotnie nominowana do Oscara irlandzka aktorka Saoirse Ronan ("Pokuta", "Nostalgia anioła" i "Lady Bird") za rolę Rony znów otrzyma nominację do nagrody Akademii Filmowej. W obsadzie filmu, który wyreżyserowała Nora Fingscheidt ("Błąd systemu" i "Niewybaczalne"), nie zabrakło również Lauren Lyly ("Outlander"), Stephena Dillane'a (odtwórcę Stannisa Baratheona w "Grze o tron"), Saskię Reeves ("Kulawe konie") i Paapę Essiedu ("Mogę cię zniszczyć").

Film powinien trafić do polskich kin w 2025 roku.

Siedmiu mężów Evelyn Hugo

Netflix zabrał się za nakręcenie adaptacji "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" Taylor Jenkins Reid, autorki popularnej powieści "Daisy Jones and The Six". Za kamerą produkcji ma stanąć Leslye Headland, reżyserka seriali "Russian Doll" i "Akolita" ze świata "Gwiezdnych wojen".

Wydana w 2017 roku książka skupia się na losach legendarnej gwiazdy Hollywood Evelyn Hugo, która udziela intymnego wywiadu reporterce Monique Grant. Aktorka kończy z tajemnicami i opowiada dziennikarce całą prawdę o swoim burzliwym życiu – o początkach kariery, romansach i siedmiu małżeństwach.

Netflix nie podzielił się jeszcze z fanami twórczości Jenkins Reid informacją o tym, kogo zamierza obsadzić w głównych rolach. Jako tytułową ikonę czytelnicy chcieliby zobaczyć albo Jessikę Chastain ("Służące" i "Interstellar"), albo Anę de Armas ("Blondynka" i "Blade Runner 2049").

Shuggie Bain

Nagrodzona Bookerem 202 "Shuggie Bain" to debiutancka powieść szkocko-amerykańskiego autora Douglasa Stuarta ("Młody Mungo") będąca opowieścią o chłopcu imieniem Hugh, który wywodzi się z dysfunkcyjnej rodziny i ma skomplikowaną relację ze swoją matką alkoholiczką. Bohater najpierw mieszkał z dziadkami w kamienicy Sighthill, a następnie przeprowadził się z matką Agnes do mieszkania socjalnego w Pithead tuż obok kopalni. Rodzicielka obiecuje nastolatkowi, że przestanie pić, jednak sprawy z tygodnia na tydzień coraz bardziej się komplikują.

Stuart inspirował się własnym dzieciństwem przy pisaniu "Shuggiego Baina". "Jestem wdzięczny BBC i A24 za wiarę w moją powieść. Z radością przyjąłem wiadomość o przeniesieniu rodziny Bainów na ekran. Dzięki temu będę mógł wprowadzić nowe wątki do historii, eksplorując tym samym istotne dla szkockiego ducha motywy współczucia, humoru i twardej skóry" – napisał w 2022 roku w komunikacie prasowym.