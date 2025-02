Wychowanie dziecka to nie tylko ogromna radość i odpowiedzialność, ale również niemałe wyzwanie finansowe. Każdy rodzic wie, jak szybko rosną koszty związane z edukacją, opieką i codziennymi potrzebami malucha. Dlatego każda forma wsparcia jest na wagę złota.

Oprócz 800 plus i wyprawki szkolnej "Dobry start" w wysokości 300 zł pojawiło się w polskim systemie nowe świadczenie skierowane do rodziców i opiekunów prawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. To realna pomoc dla tych, którzy muszą pogodzić pracę zawodową z wychowaniem dziecka.