Nowe święto – jest propozycja Ministerstwa Pracy

Ostatnio do świąt dołączono również Wigilię. Od 2025 roku będzie ona dniem wolnym od pracy. Decyzja ta wzbudziła w społeczeństwie ogromne emocje. Choć wielu Polaków się tego domagało, to eksperci wciąż podkreślają, że to rozwiązanie będzie kosztowało gospodarkę nawet 6 mln zł.

Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje kolejne święto – tym razem poświęcone opiekunom dzieci do lat trzech. Jednak to, co istotne, to fakt, że "Dzień Opiekuna Małego Dziecka" nie przyniesie dodatkowego dnia wolnego od pracy.