Wizz Air we wtorek 11 maja pochwalił się zdjęciami konfiguracji kabiny Airspace firmy Airbus. Pokłady w najnowszych samolotach mają być bardziej komfortowe i dostosowane do oczekiwań pasażerów. Na więcej miejsca na nogi raczej jednak nie liczcie.

Wizz Air pokazał nową kabinę. Uwagę powinny zwrócić zwłaszcza schowki na bagaże

Nowe samoloty zostały także dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Na pokładzie pojawiły się oznaczenia miejsc w języku Brajla. W ten sam sposób będą opisywane także toalety. A jeśli już o tych drugich mowa, to ich wystrój został przearanżowany tak, żeby były bardziej funkcjonalne.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy jednak schowków na bagaże. Znajdujące się nad głowami schowki zostały zaprojektowane na nowo. Mają opływowy wygląd, ale to, co najważniejsze dla pasażerów, to fakt, że mają pomieścić znacznie więcej bagażu, a to bardzo ważne dla komfortu podróżnych. Jeżeli jednak liczyliście, że w związku z tym zabierzecie ze sobą większy plecak lub walizkę, to przestańcie marzyć. Wizz Air nie planuje takich zmian.