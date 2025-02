Nowa trasa z Polski do Hiszpanii. Zawdzięczamy ją TUI

"Rzeczpospolita", powołując się na branżowy portal Hosteltur, informuje o otwarciu zupełnie nowej trasy z Polski do Hiszpanii. Już wiosną nasi turyści będą mogli polecieć do miasta Jerez położonego zaledwie 35 kilometrów od Kadyksu.

Nowe połączenie ma zadebiutować już w kwietniu, a podróżni będą mogli latać do tej części Hiszpanii aż do października. W sumie na pokładzie samolotów dostępnych będzie 5,3 tys. miejsc. I wszystko byłoby idealnie, gdyby nie jeden drobny mankament.

Hiszpanie już się cieszą, że przyjadą do nich turyści z Polski

Jeżeli rozważacie odkrycie tego mniej znanego regionu w Hiszpanii, macie szansę zrobić to w naprawdę dobrej cenie. Wyjazdy, w których cenę wliczone są przeloty, noclegi w hotelu z trzema lub czterema gwiazdkami i śniadania, w kwietniu można zarezerwować już za ok. 2 tys. zł za osobę. To naprawdę dobra oferta, biorąc pod uwagę, że często dotyczy ona wyjazdu w tygodniu obejmującym Wielkanoc .

Kierunek ten może intrygować ze względu na cenę, ale i możliwość zwiedzenia Kadyksu, który jest najstarszym miastem w Hiszpanii. Jego historia się 1100 r. p.n.e., kiedy to osiedlili się tam Fenicjanie. Do wiosennych podróży może zachęcać także pogoda. W drugiej połowie kwietnia można tam liczyć na temperatury od 20 do 24 st. C. To idealne warunki do odkrywania interesujących miejsc lub nieśpiesznych spacerów wybrzeżem w myśl trendu JOMO.