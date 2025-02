Czego w podróży najczęściej potrzebuje Polak? Na pewno ciepła, słońca, plaży, ciekawych miejsc do zwiedzania, a gdyby jeszcze było tanio, to już w ogóle bylibyśmy szczęśliwi. Wiele wskazuje na to, że wszystko to znaleźliśmy w Hiszpanii, gdzie padł właśnie kolejny historyczny rekord polskich gości. I dodajmy, że wcale nie trzymaliśmy się tam za kieszeń.