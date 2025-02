Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy do wymiany terytoriów z Rosją w ramach ewentualnych negocjacji pokojowych. Jeśli prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi uda się doprowadzić Ukrainę i Rosję do stołu negocjacyjnego, planuje on zaoferować bezpośrednią wymianę terytorium – powiedział Zełenski w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Guardian".