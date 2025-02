Olejek arganowy w Action można kupić za ok. 10 zł. Do czego się go używa? Fot. Piotr Kamionka/REPORTER, www.tiktok.com/@malaabeautyy/

Holenderska sieć dyskontów Action cieszy się dużą popularnością wśród Polaków, ponieważ można tam znaleźć różnorodne produkty – zarówno bardziej, jak i mniej przydatne – w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Przede wszystkim przez to, że pochodzą od niemal nieznanych producentów i często oferują niższą jakość niż renomowane marki, ale to też nie jest regułą, co potwierdza poniższy przypadek.

Olejek arganowy w Action za 9 lub 12 zł. Czym się różnią?

Olejki arganowe można kupić w różnych drogeriach i i kosztują o wiele więcej. Np. w Rossmannie stuprocentowy olej arganowy marki Arganove kosztuje 19 zł. W Action są do wyboru dwa podobne produkty. Czym się różnią?

Jeden wypuściła marka The Beauty Dept. i kosztuje zaledwie 9 zł. Można się domyślić, że ta cena to zasługa tego, że naturalny olejek arganowy z Maroka jest tylko dodatkiem tego "eliksiru", nie stanowi całego składu.

Internautki go jednak polecają do zabezpieczania włosów (odżywia je, chroni i naprawia końcówki). Autorka poniższego nagrania nazywa go "hitem". W komentarzach też są pochwały: "Olejuje nim włosy. Do tego smaruje całe ciało, pięknie pachnie, nawilża skórę i ma drobinki brokatu, polecam po kąpieli", "Najlepszy olejek za dobrą cenę" – czytamy.

Jeśli zależy nam na 100-procentowym olejku arganowym, to Action również taki sprzedaje za... 12 zł. Ten z kolei wyprodukowała marka L'Ailya i jest bardziej uniwersalny: służy nie tylko do pielęgnacji włosów, ale i skóry czy paznokci. W sklepach internetowych kosztuje dwa razy drożej, dlatego znalezienie go na półkach graniczy z cudem.

Fot. Action

"Eliksir młodości". Czym jest olejek arganowy i jakie ma właściwości?

Chociaż w Maroku olejek arganowy znany jest od stuleci, to dopiero w ostatnich latach zdobył uznanie na całym świecie. Pozyskuje się go z drzewa arganowego, które obecnie rośnie wyłącznie na południu tego kraju. Ze względu na skomplikowany i czasochłonny proces produkcji, bywa nazywany "marokańskim złotem". Jego niezwykłe właściwości czynią go również produktem niezwykle cenionym.

W jego składzie znajduje się aż 80% nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także antyoksydanty (przeciwutleniacze) oraz liczne substancje o działaniu grzybo- i bakteriobójczym. Dzięki unikalnemu połączeniu składników stosuje się go zarówno w kosmetyce, jak i w celach leczniczych.

"Przede wszystkim olej arganowy dezynfekuje, zwalcza grzyby i bakterie, nawilża i wzmacnia odporność. Stosuje się go na oparzenia słoneczne, łuszczycę i atopowe zapalenie skóry - łagodzi wszystkie z tych przypadłości. W medycynie naturalnej używa się oleju arganowego w leczeniu trądziku, cellulitu i przy problemie z wypadaniem włosów" – możemy przeczytać w artykule NaTemat.