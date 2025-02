Brutalny atak na nastolatkę w Rabce-Zdroju. Tyle wiadomo o zatrzymanym w tej sprawie

W Rabce-Zdroju (woj. małopolskie) doszło w środę do napaści na 14-latkę. Mężczyzna zaatakował dziewczynę i bił ja po głowie. Wieczorem udało się go namierzyć i zatrzymać. To 21-latek z tego miasta.