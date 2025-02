Nawrocki znów bez zdania w bardzo ważnej kwestii

– Nie jestem od tego, aby komentować słowa amerykańskiego ministra obrony. Ameryka prowadzi swoją politykę – powiedział w czwartek mediom Karol Nawrocki, co cytuje Radio Zet. Stwierdził on też, że "od początku mówił, że Ukraina w stanie wojny nie może wejść do NATO".