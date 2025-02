– Miejsce Ukrainy jest w NATO, a nie w łapach Putina. Trzeba tłumaczyć administracji amerykańskiej, że jeżeli Putin będzie mógł przedstawić koniec tego konfliktu jako swój sukces, to osłabi to nie tylko bezpieczeństwo Polski i Europy, ale samych Stanów Zjednoczonych – powiedział w środę w TVN24 Rafał Trzaskowski .

– Chcemy – tak jak wy – suwerennej i prosperującej Ukrainy. Ale musimy zacząć od uznania, że ​​powrót do granic Ukrainy sprzed 2014 roku jest nierealnym celem – stwierdził Pete Hegseth, co cytowało CNN. Jak podkreślił, "dążenie do tego iluzorycznego celu jedynie przedłuży wojnę i spowoduje więcej cierpienia".