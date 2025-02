"Absolutny skandal! Operator wPolsce24.pl opluł współpracownika Rafała Trzaskowskiego " – przekazała w serwisie X szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. "Agresja, napastliwe zachowanie, podburzanie, niestosowanie się do zasad przyjmowanych przez wszystkie inne redakcje. To jest bojówka" – wskazała.

Operator wPolsce24.pl splunął na człowieka Trzaskowskiego

"Nie będziemy tego akceptować. To zagrożenie dla wszystkich stron w kampanii wyborczej. Składamy zawiadomienie do policji i KRRiT" – poinformowała. Poniżej jest wideo, na którym można zobaczyć całą sytuację.

Co na nim widać? Na nagraniu jest m.in. pracownik i operator kamery telewizji wPolsce24.pl. – Niech mnie pan nie popycha, drogi panie – zwraca się do operatora osoba ze sztabu Rafała Trzaskowskiego.

– Sam się pan popychasz – odpowiada, a następnie spluwa na współpracownika kandydata KO na prezydenta. – Pan właśnie splunął na mnie i na telefon, to jest ta kultura – słyszymy.

Jest reakcja telewizji wPolsce24.pl

"Przykładanie telefonów komórkowych do twarzy, obelgi i szarpanie w wykonaniu ekipy zastępcy donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego stało się haniebną normą. Dziś, po uporczywym prowokowaniu, co widać na nagraniach oraz co wynika z relacji świadków, naszemu operatorowi puściły nerwy" – czytamy.