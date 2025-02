Janusz Gajos ma na swoim koncie wiele kultowych ról w takich produkcjach jak "Wahadełko", "Przesłuchanie", "Psy", "To ja, złodziej", "Piłkarski poker" czy "PitBull". Jego wielka ogólnopolska kariera zaczęła się jednak na przełomie lat 60. i 70., gdy wcielił się w postać Janka Kosa w serialu "Czterej pancerni i pies". Miał wtedy 26 lat. Po sukcesie produkcji do przystojnego aktora zaczęły "wzdychać" fanki.

On jednak uczuciem zapałał dopiero do pewnej pielęgniarki Zoi, które wyjątkowo opiekowała się nim w szpitalu, do którego trafił. To z nią stworzył swoje pierwsze małżeństwo, które szybko zakończyło się rozwodem. Później złamane serce leczył u boku aktorki Ewy Miodyńskiej. Ulubienica publiczności Teatru Syrena została drugą żoną Gajosa.