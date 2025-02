Premier Bawarii Markus Söder powiedział, że jest to „prawdopodobnie zamach”. Dochodzenie prowadzi „Bawarskie Centralne Biuro ds. Zwalczania Ekstremizmu i Terroryzmu” przy Prokuraturze Generalnej w Monachium.

Co wiadomo o ofiarach

Kim był kierowca Mini Coopera?

Domniemanym sprawcą zamachu jest 24-letni Afgańczyk. Według ministra spraw wewnętrznych Bawarii Joachima Herrmanna był on już znany policji z przestępstw narkotykowych i kradzieży w sklepach. Obecnie badane są dalsze szczegóły na temat jego osoby. Według informacji „Der Spiegel”, sprawca nazywa się Farhad N. i urodził się w stolicy Afganistanu , Kabulu, w 2001 roku.

Przyjechał do Niemiec pod koniec 2016 roku. Jak powiedział bawarski minister spraw wewnętrznych, wniosek o azyl mężczyzny został „prawdopodobnie” odrzucony. Jednocześnie ustalono, że „w obecnie nie można go deportować i dlatego pozwolono mu pozostać w naszym kraju”. Otrzymał pobyt tolerowany, który spowodował zawieszenie jego deportacji.

Według „Spiegla”, N. był ostatnio zameldowany w Monachium. Jak podaje hamburski magazyn, przed popełnieniem przestępstwa miał on publikować islamistyczne treści na portalach społecznościowych. Policja w Monachium zakłada, że przestępstwo ma „ekstremistyczne podłoże”. Nie potwierdziła pogłosek o innych zaangażowanych osobach. Według policji, nie ma już żadnego zagrożenia dla ludności.

Czy istnieje związek z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa?

Jak dotąd nic nie wskazuje na to, by „istniał jakikolwiek związek z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa” – poinformował Joachim Herrmann. Konferencja z udziałem czołowych międzynarodowych polityków rozpocznie się w Monachium w piątek (14.02.2025) w hotelu Bayerischer Hof pod ścisłą ochroną. Hotel znajduje się zaledwie kilkaset metrów od miejsca zdarzenia.

Reakcje polityków

„To jest prawdziwy policzek. Współczujemy ofiarom, modlimy się za nie” – powiedział na miejscu tragedii premier Bawarii Markus Söder. „Musimy wykazać determinację, aby coś się zmieniło w Niemczech”. Nie można przechodzić od ataku do ataku i okazywać konsternacji - podkreślił.

Burmistrz Monachium Dieter Reiter (SPD) mówił o „czarnym dniu dla Monachium”. Drugi burmistrz Monachium Dominik Krause z Partii Zielonych nie krył szoku. Wśród rannych było wielu pracowników miasta. „Ludzie, którzy dbają o to, by nasze miasto działało każdego dnia - czy to w przedszkolach, czy przy wywozie śmieci”. Wielu uczestników miało ze sobą dzieci. „To sprawia, że przestępstwo jest jeszcze bardziej nikczemne” – podkreślił polityk.