Pracownik stacji należącej do Karnowskich opluł członka sztabu Rafała Trzaskowskiego. Fot. Pawel Wodzynski / East News; X.com

Reklama.

W normalnej redakcji operator, który by kogoś opluł, wyleciałby z roboty, zanim zdążyłby wyłączyć kamerę. Są granice, których się nie przekracza, nawet gdy kandydat, którego nie lubimy, wygrywa w sondażach.

W przypadku wPolsce24 braci Karnowskich nie mamy jednak do czynienia ani z normalną, ani z redakcją. To medialna bojówka PiS-u, która chce zbronkować Rafała Trzaskowskiego: zrobić mu to, co hejterom od Kaczyńskiego udało się zrobić dekadę temu Bronisławowi Komorowskiemu: zabić jego kandydaturę oburzeniem i śmiechem.

Cel PiS: Trzaskowski jak Komorowski

Ciąg hejterski PiS-u jest już gotowy, tak jak był w 2015. Sieroty po TVPiS-ie chcą sprowokować Trzaskowskiego do tego, by się skompromitował, a potem rzucić nagranie swoim trollom i farmom. Już będą wiedziały, co robić, tak jak wiedziały dziesięć lat temu. W 2015 na Komorowskiego zaczaił się między innymi niedoszły radny PiS, Ziemowit Kossakowski. Po latach przyznał w wywiadzie dla "Plus Minus", że wszystko było ukartowane, a jego celem było wywołanie skandalu.

Reklama.

– Wtopiłem się w tłum, a potem zadałem pytania prezydentowi i usłyszałem, żebym pojechał do Norwegii – wspominał Kossakowski.

W nagrodę za przeprowadzenie tej spektakularnej operacji dostał pracę w opanowanej przez PiS TVP. Teraz to samo Trzaskowskiemu próbują zrobić wysłannicy Karnowskich, którzy jawnie wspierają Karola Nawrockiego, a lidera sondaży darzą równie nieskrywaną pogardą. Tyle że mają pewien problem, bo wbrew popularnej narracji Koalicja Obywatelska uczy się na błędach (przynajmniej niektórych) i nie dopuszcza szczujni w pobliże kandydata.

Reklama.

Pogarda w postaci śliny

To musi rodzić u Karnowskich wielką frustrację: nie dowożą tematu. Ciąg hejterski PiS-u jest gotowy, ale nie ma czego obrabiać. Machina krztusi się i zaciera. A do wyborów coraz bliżej... Presja, jak to zwykle w takich wypadkach bywa, zapewne schodzi z góry na dół. Od polityków, przez właścicieli ich bojówki medialnej, aż do szeregowych pracowników. Jedyne, co może dziwić to to, że dopiero teraz jednemu z nich puściły ślinianki.

Ten incydent to symbol stojącego przed nami wyboru: między cywilizacją a cywilizacją śliny.

I nie ma znaczenia, że operator Karnowskich był filmowany przez współpracownika Rafała Trzaskowskiego. TVPiS2 jako ostatnia może narzekać na to, że ktoś chodzi za jej wysłannikami z włączoną komórką. Gdyby tego nagrania nie było, to partyjne tuby trąbiłyby wszem wobec, że w Ulhówku doświadczyły teksańskiej masakry piłą mechaniczną. A tak na własne oczy widzimy przykład zjawiska, o którym przed laty mówiła prof. Jadwiga Staniszkis: PiS ośmielił lumpiarstwo.

Reklama.