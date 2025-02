Preselekcje zaczęły się o godz. 20:45 i były transmitowane na antenie TVP2 oraz TVP VOD. Gospodarzem był Artur Orzech , kultowy komentator Eurowizji . Razem z nim show poprowadzili Aleksandra Budka, Grzegorze Dobek i Michał Szpak, który reprezentował Polskę w 2016 r. z piosenką "Color of Your Life" i zaśpiewał ją podczas preselekcji. Gościem specjalnym został także Baby Lasagna, zdobywca drugiego miejsca na Eurowizji 2024.

Kto wygrał preselekcje?

Wszyscy wykonawcy tegorocznych preselekcji

Daria Marx, którą publiczność dobrze zna z 10. edycji "The Voice of Poland" oraz radiowego hitu "Paranoia", tym razem zaśpiewała popowy kawałek pt. "Let it burn". Dominik Dudek oczarował balladowymi brzmieniami w utworze "Hold the light". Janusz Radek po raz kolejny pokazał, że ma "głos jak dzwon" w piosence "In cosmic mist". Ogromne show na scenie ze swoim etnicznym singel "Gaja" zrobiła Justyna Steczkowska.