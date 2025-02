W tamtym roku Łódź Summer Festival przyciągnął do centrum Polski mnóstwo ludzi. Wtedy swoje koncerty zaprezentowały takie gwiazdy jak: Krzysztof Zalewski, Young Leosia, Kukon, Kizo, Bajm, Mery Spolsky czy Pro8l3m.

Kto wystąpi na Łódź Summer Festival 2025?

Na oficjalnym profilu wydarzenia na Facebooku pojawiła się właśnie pierwsza fala ogłoszeń artystów, którzy wystąpią na łódzkim festiwalu. I tak 26 lipca (w sobotę) swój koncert da Louis Tomlinson – światowej sławy artysta, były członek One Direction, który kontynuuje teraz swoją solową karierę.

Niedziela (27 lipca) będzie należała do rapera Sobla. "To jeden z najciekawszych przedstawicieli polskiej sceny hip-hopowej z pewnością rozgrzeje publiczność swoimi hitami. Ostatni singiel 'Kochasz' szturmem zdobył listy przebojów i z pewnością nie zabraknie go na festiwalowej setliście" – zaznaczono w publikacji.