Jakiś czas temu informowaliśmy o świętej zasadzie. "Zasada 5:1 odnosi się do czasu smażenia ryby na patelni. Przez 5 minut smażymy rybę skórką do dołu, a następnie 1 minutę na drugiej stronie. Tak krótki czas smażenia sprawia, że mięso nie traci wilgoci i zachowuje swoją soczystość. Dzięki tej technice nie ma mowy o przesuszeniu ani przypaleniu, a ryba pozostaje miękka i pełna smaku" – można przeczytać na stronie pysznosci.pl. Można jej spróbować, ale można też to robić inaczej. Ale to nie wszystko.