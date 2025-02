„To, co wydarzyło się na granicy między Polską a Białorusią latem i jesienią 2021 r., jest przedmiotem gorących sporów. Oczywiste jest, że grupa afgańskich uchodźców chciała przedostać się ze wschodu na zachód, do kraju UE, jakim jest Polska. Ale czy naprawdę musieli iść potajemnie przez las?” – pyta gazeta.

Znana praktyka w UE

Jak pisze „Sueddeutsche Zeitung”, to jednak, co Białoruś robi na zewnętrznej granicy UE, jest obecnie otwarcie określane przez Komisję Europejską jako „wojna hybrydowa”, podobna do cyberataków i sabotażu rurociągów. Pomaga jej w tym Rosja, która „hojnie rozdaje wizy turystyczne”. Sytuacja ta dotyczy szczególnie polsko-białoruskiej granicy.