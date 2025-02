To ta piosenka wygrałaby polskie eliminacje do Eurowizji, gdyby decydowało... Spotify. Zaskoczeni?

Polska przygotowuje się do wyboru swojego reprezentanta na Konkurs Piosenki Eurowizji 2025. W konkursie bierze udział 11 finalistów, a Spotify zanalizowało trendy streamingowe, by sprawdzić, które piosenki cieszą się największą popularnością tuż przed finałem preselekcji. Kto by wygrał, gdyby decydowali słuchacze serwisu?