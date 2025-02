Potężny mróz dotarł do Polski. IMGW wydało nowe alerty

Z najnowszej pogody IMGW wynika, że prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C. Na południu Polski może być nawet 19 stopni na minusie. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Alerty IMGW obejmują południe, zachód i centrum Polski. Ostrzeżenia w zależności od regionu obowiązują do wtorku lub środy.

Podkreślmy, że w związku z panującymi mrozami należy zachować szczególną ostrożność. Niskie temperatury mogą prowadzić do groźnych sytuacji . MSWiA wydało nawet ostatnio poradnik, co robić przy obecnej pogodzie, szczególnie jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Pamiętaj o ciepłym ubraniu podczas mrozów

Należy zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, osłabione czy w kryzysie bezdomności. Trzeba pamiętać także, aby zabezpieczyć się przed wychłodzeniem, czyli nosić ciepłą odzież. "Zadbaj o to, by zwierzęta miały gdzie się schronić przed mrozem oraz miały dostęp do pokarmu" – przypomina MSWiA.