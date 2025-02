Tajlandia za 1500 zł, a Sri Lanka za nieco ponad 2000 zł. Air Arabia szokuje dużą promocją na loty. Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Reklama.

Air Arabia jest dość nowym przewoźnikiem w Polsce. Od grudnia lata z Lotniska Chopina w Warszawie, wcześniej pojawiła się w Krakowie. I to właśnie z tych dwóch polskich portów możecie teraz zarezerwować podróż np. do Azji Południowo-Wschodniej za mniej niż 2 tys. zł! Kierunków jest wiele, terminów jeszcze więcej, ale mamy dla was kilka propozycji szczególnie wartych uwagi.

Podróż życia z Warszawy za grosze. Wolicie Malediwy czy Tajlandię?

Dzięki wielkiej wyprzedaży w Air Arabia możecie zarezerwować jesienną podróż w bardzo dobrej cenie. Serce zabiło mi mocniej zwłaszcza na widok opcji podróży z warszawskiego Lotniska Chopina do Tajlandii, a dokładnie na lotnisko w Phuket. W terminie 11-24 września możecie tam polecieć za 1582 zł w dwie strony.

Reklama.

I oczywiście w wielu częściach Tajlandii nadal będzie trwała pora deszczowa. To nie najlepsza opcja, bo możecie spodziewać się dużych opadów. Dobra wiadomość jest jednak taka, że raczej nie pada przez cały dzień. Najczęściej jest to krótka ulewa, po której znów można plażować. Choć nigdy nie wiadomo.

Ceny lotu z Warszawy do Tajlandii Fot. Air Arabia

Druga dobra wiadomość jest natomiast taka, że jest to niski sezon turystyczny. Oznacza to, że ceny są znacznie niższe niż podczas polskiej zimy (szczyt sezonu w Tajlandii), a dodatkowo na miejscu odpoczniecie od tłumów turystów. I tylko drobna porada. Nie siedźcie zbyt długo na Phuket. Pozostałe części Tajlandii – przynajmniej moim zdaniem – są znacznie ładniejsze.

Reklama.

Propozycja numer dwa to opcja dla prawdziwych miłośników plażowania, pływania i snurkowania. W terminie 13-27 października możecie polecieć z Warszawy na Malediwy (Male) za 2331 zł. Biorąc pod uwagę, że połączenie do Male, stolicy kraju, na razie zawiesił Wizz Air, opcja lotu z Air Arabią jest naprawdę kusząca.

Propozycja lotu z Warszawy na Malediwy Fot. Air Arabia

I tutaj też pamiętajcie, że październik to miesiąc pory deszczowej na Malediwach. Niemniej przy temperaturze powietrza na poziomie 31 st. C i temperaturze wody w okolicach 28 st. C chyba nie powinno to być dużym problemem. A jak to na wyspy przystało, aura bywa tam bardzo zmienna.

Reklama.

Oba loty mają przesiadkę w Szardży. W zależności od połączenia trwa ona od około godziny do nawet kilkunastu godzin. Z własnego doświadczenia mogę polecić dłuższą przesiadkę. Dzięki niej weźmiecie prysznic, prześpicie się w normalnym łóżku, odpoczniecie i dopiero ruszycie w dalszą podróż. 12 godzin w samolocie Air Arabii można bowiem porównać do lotu z Ryanairem. Bywa nawet gorzej, ale coś za coś.

Air Arabia sprzedaje tanie bilety z Krakowa. Może macie ochotę na czekoladę dubajską?

Przeglądając ofertę Air Arabii, wybrałam także dwie ciekawe opcje na podróż z Krakowa. Na dobry początek coś bardziej budżetowego, czyli wyjazd do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W terminie 8-14 września możecie polecieć tam za 780 zł w dwie strony.

Ceny lotów z Krakowa do Szardży Fot. Air Arabia

Ale co robić w Szardży? Na pewno warto odwiedzić ich plażę, bo woda ma tam kolor niesamowitego turkusu. Warto jednak pamiętać, że miasto to graniczy z Dubajem. Możecie więc wsiąść w taksówkę i pod Burj Khalifa (najwyższy budynek świata) dojedziecie w mniej niż godzinę. Będąc tam, będziecie mogli spróbować także oryginalnej czekolady dubajskiej, którą zachwyca się teraz tyle osób.

Jeżeli marzycie natomiast o wyjątkowej przygodzie z plecakiem na plecach i mapą w ręku, to ruszajcie na Sri Lankę. W terminie 27 października-9 listopada bilety dostępne są za 2185 zł w dwie strony. I to świetna okazja, żeby zobaczyć kolonialne miasteczko Galle, odkryć ruiny Anuradhapury i Polonnaruwy, czyli dawnych stolic Cejlonu, surfować, czy przejechać się jedną z najpiękniejszych tras kolejowych świata.

Reklama.

Ceny lotów z Krakowa na Sri Lankę Fot. Air Arabia