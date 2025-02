Krupówki to bez wątpienia najpopularniejszy deptak w Polsce. Spacerują tamtędy setki tysięcy turystów rocznie. I to właśnie na nich próbują zarobić romskie kapele, które rozstawiają się tam nielegalnie. O ile dla części podróżnych to atrakcja, o tyle okoliczni mieszkańcy i pracownicy mają ich serdecznie dość. Słuchanie głośnej muzyki przez wiele godzin nie jest przyjemne. Niebawem jednak może już być tylko niemiłym wspomnieniem.