Młodzi ludzie w Niemczech w wieku od 20 do 24 lat pracują obecnie dużo więcej. Według norymberskiego Instytutu Badań Rynku Pracy (IAB) od 2015 roku aktywność zawodowa osób z tej grupy wiekowej wzrosła o ponad 6 punktów procentowych do około 76 procent.

Obiegowe stereotypy są niesłuszne

Głównym tego powodem jest przede wszystkim to, że studenci coraz częściej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin. Dla porównania: aktywność zawodowa osób w wieku 25-64 lat wzrosła w tym samym okresie o prawie 3 punkty procentowe do prawie 87 procent. Z drugiej strony w latach 1995-2015 aktywność zawodowa osób w wieku 20-24 lata stale spadała.

„Odkrycie to zaprzecza obiegowym stereotypom na temat niechęci pokolenia Z do pracy” - piszą autorzy badania. Co więcej, młodzi ludzie nie zmieniają dziś pracy częściej niż w przeszłości. Poza tym stosunek młodych ludzi do pożądanych godzin pracy także nie różni się od tego u osób starszych. Na potrzeby badania eksperci przeanalizowali statystyki Federalnej Agencji Pracy, dane z mikrospisu i populacji statystycznej Federalnego Urzędu Statystycznego.