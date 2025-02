Dziś, we wtorek mają się zacząć rozmowy USA i Rosji na temat pokoju w Ukrainie . Spotkanie zorganizowano w Rijadzie, bo Arabia Saudyjska pragnie odgrywać na świecie większą rolę niż dotychczas. Poza tym w kwestiach ekonomicznych blisko jej zarówno do USA, jak i Rosji.

Szybko jednak stało się jasne, że nie przyniosą one szybko rozstrzygnięcia. Strony jeszcze przed rozpoczęciem rozmów zaczęły rozmywać ich znaczenie.

Liderzy Europy też bez wizji

Po tym wydarzeniu polski premier Donald Tusk zabrał głos podczas konferencji i przekazał mediom, co ustalili w poniedziałek przywódcy. Już na początku wystąpienia Tusk zadeklarował, iż nie zdradzi zbyt wiele z tego, o czym dyskutowano. – To był bardzo nieformalny szczyt. Umówiliśmy się na dyskrecję – podkreślił polski szef rządu.

Jak jednak przekazał, "wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili, że to spotkanie to dopiero wstęp do kolejnych spotkań". – Od wszystkich uczestników spotkania usłyszałem, że w interesie całej Europy jest jak najpilniejsze i intensywne działanie na rzecz wzmocnienia współpracy sojuszników – padło.