Tłuszcz z piekarnika da się usunąć bez szorowania. Wystarczy posypać i zrobić peeling

Czyszczenie piekarnika to jedna z najbardziej znienawidzonych czynności w kuchni. Nic dziwnego, bo na urządzeniu zawsze znajduje się brud z tłuszczu i przypaleń, a ten nie jest łatwy do usunięcia, jeśli nie wiemy jak zrobić to sposobem. Można się z tym uporać i bez mocnej chemii, i bez szorowania. Musisz mieć dwie rzeczy – sodę oczyszczoną i sreberko.