– Jesteśmy po dwóch ważnych spotkaniach z przedstawicielami USA. Mogę śmiało powiedzieć, że mam pełny przegląd sytuacji jeżeli chodzi o obecne działania podejmowane przez USA i administrację Donalda Trumpa – padło we wtorek z ust prezydenta Andrzeja Dudy po spotkaniu z przedstawicielem USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keithem Kelloggiem.

Duda zabrzmiał jak rzecznik Trump, a nie prezydent Polski

Potem Duda zajął się wychwalaniem obecnej administracji USA. – Ameryka weszła mocno do gry, spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania agresji, a mam nadzieję, że całkowicie do zakończenia wojny – obwieścił mediom Duda.