Inicjatywa amunicyjna dla Ukrainy. Czesi pomogli podwójnie Fot. ABACA/Abaca/East News

W poniedziałek, 17 lutego, minął dokładnie rok od dnia, gdy prezydent Petr Pavel poinformował uczestników Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że jego kraj zna miejsca, gdzie można by kupić pół miliona pocisków kalibru 155 mm i 300 tysięcy pocisków kalibru 122 mm, które można by dostarczyć Ukrainie. Pod warunkiem, że uda się uzyskać wsparcie partnerów z USA, Niemiec, Szwecji i innych państw na sfinansowanie ich zakupu, dodał szef czeskiego państwa.

Ukraina w tym czasie cierpiała na ogromny niedobór artyleryjskiej amunicji, której po prostu zabrakło we wspierających ją państwach. A Zachód okazał się niezdolny do szybkiego zwiększenia produkcji.

Dziś już nie tak dramatycznie

Rok później, również w Monachium, czeski prezydent obwieścił, że się udało. „Przez ten rok udało nam się dostarczyć Ukrainie 1,6 miliona sztuk amunicji wielkiego kalibru”. To dwa razy więcej niż Czesi zamierzali.

Dzięki temu, jak niedawno informował czeski portal informacyjny Sojuszu Północnoatlantyckiego Natoaktual.cz „dysproporcja siły ognia z 8 do 1 dla Rosji zmalała do około 2 do 1”. To miało pozwolić Ukrainie utrzymać inicjatywę w kluczowych miejscach frontu.

„Od sojuszników dostaliśmy źródła wystarczające na sfinansowanie dalszego zapotrzebowania Ukrainy do kwietnia tego roku”, dodał jeszcze Petr Pavel.

Czesi dotrzymali słowa

O tym, że Czesi dotrzymali słowa, mówił już w połowie stycznia ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha w rozmowie z portalem „Jewropejska Prawda”. Jego kraj dostał do końca ubiegło roku 80 procent tego, co miało być dostarczone w ciągu roku. „Strona czeska spełniła swoją obietnicę i do końca 2024 roku dostarczyła 520 tysięcy pocisków kalibru 155 mm i dużą liczbę pocisków innych kalibrów”, powiedział, dodając, że wszystkie obiecane pociski zostały już zakupione.

Sybiha wyraził za to wdzięczność „czeskim przyjaciołom”. Prezydent Pavel, który jako generał Armii Czeskiej był w latach 2015-18 szefem Komitetu Wojskowego NATO, czyli najwyżej postawionym żołnierzem Sojuszu, mówił czeskim dziennikarzom w Monachium, że rozmawiał z sojusznikami o konieczności dalszego wspierania Ukrainy.

„Teraz, mówiąc obrazowo, nie możemy zdjąć nogi z gazu”, tłumaczył szef czeskiego państwa. „Cel jest być może gdzieś we mgle, ale Ukrainę będziemy musieli wspierać co najmniej do chwili, gdy w życie wejdzie porozumienie o pokoju”, podkreślił. „A właściwie dopóki nie będziemy pewni, że Ukraina jest w stanie stanąć na własnych nogach”, dodał.

Na świecie jest dość amunicji

O konieczności kontynuowania pomocy dla Kijowa mówił także w wywiadzie opublikowanym przez niemiecką grupę medialną RND szef czeskiej dyplomacji Jan Lipavský. Nie podawał jednak żadnych konkretnych liczb, ponieważ nie chce wyznaczać żadnego celu.

„Jeśli będą na to środki finansowe, będziemy mogli nabyć tę amunicję dla Ukrainy”, tłumaczył minister. „W każdym razie na świecie jest jeszcze wystarczająco dużo amunicji”, mówił w rozmowie z RND. Jego zdaniem jest to kwestia woli politycznej. „Jeśli znowu wiele państw członkowskich Unii przyłączy się do naszej inicjatywy, będziemy mogli osiągnąć wiele dla Ukrainy”, zapewnił.

Nie tylko artyleria

Ale i to jeszcze nie jest wszystko, co Czesi chcą zaproponować Ukraińcom. Czeskie ministerstwo obrony już współpracuje z partnerami z Danii i Norwegii w ramach szeregu kolejnych projektów, które mają umożliwić Ukrainie stać się samowystarczalną w produkcji wielu kluczowych broni.

Jednym z takich działań ma być uruchomienie produkcji czeskich karabinów zgodnych ze standardami NATO wprost w napadniętym przez Rosję kraju. Ukraiński koncern państwowy Ukroboronprom (po polsku: Ukraiński Przemysł Obronny) już w listopadzie rozpoczął montaż czeskich karabinów sturmowych CZ BREN 2 na licencji firmy Czeská zbrojovka z czeskiego holdingu Colt CZ Group (od trzech lat właściciela amerykańskiego producenta broni Colt’s Manufacturing Group, od którego przejął trzon swojej obecnej nazwy). Z kolei firma Ukrainska Bronietiechnika ma rozpocząć produkcję pocisków kalibru 155 mm na licencji innej czeskiej firmy zbrojeniowej Czechoslovak Group.

