– Chcę być częścią Unii Europejskiej, tak jak i państwo, ale ich trzeba w końcu obudzić. Polska jest bardziej potrzebna dzisiaj Unii Europejskiej, niż Unia Europejska Polsce. My musimy ich ratować – powiedział we wtorek Karol Nawrocki w Makowie Mazowieckim. Kandydat zapewnił też, że jeśli Polacy zdecydują się go wybrać "będzie Prezydentem Rzeczpospolitej, (...) który ma tylko jednego szefa". – Tym szefem jest naród polski, są Polki i są Polacy – oświadczył.

Zapomniał jednak wspomnieć, jak wiele pieniądze z UE dostała Polska z tego członkostwa, co w końcu świętowaliśmy w zeszłym roku.

Polska dostała przez lata ogromne fundusze z UE

Przypomnijmy: Od 1 maja 2004 roku do końca grudnia 2023 roku Polska otrzymała od Unii Europejskiej 245,5 mld euro. Tak wynikało z danych Ministerstwa Finansów zawartych w raporcie "20 lat Polski w Unii Europejskiej". W tym samym okresie Polska wpłaciła do budżetu UE 83,7 mld euro jako składkę członkowską. Ostatecznie bilans finansowy Polski z członkostwa w UE wynosi zatem 161,6 mld euro.

"W całym tym okresie środki unijne stanowiły równowartość ok. 2,1 proc. polskiego PKB. Transfery te były jednak niższe niż napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który wyniósł w latach 2003-2020 średniorocznie ok. 3,4 proc. PKB. Polska była największym w UE beneficjentem transferów z unijnego budżetu (13,3 proc. transferów brutto w 2021 roku, a następne na tej liście kraje, tj. Włochy, Hiszpania i Francja otrzymały po ok. 12 proc.), jednak pod względem transferów na jednego mieszkańca oraz w relacji do PKB Polska zajmowała dalsze miejsca" – można było przeczytać w tym raporcie.

Co także ważne, przynależność Polski do UE, a tym samym do strefy Schengen przyniosła Polkom i Polakom liczne korzyści, w tym swobodę podróżowania, pracy i nauki.

UE to także swoboda podróżowania, pracy i nauki

I tak możemy swobodnie podróżować do innych krajów strefy Schengen bez potrzeby posiadania paszportu czy wiz. Zniknęła również konieczność stania w długich kolejkach na granicach, co ułatwia turystykę, biznes i codzienne życie.

Dzięki członkostwu w strefie Schengen oraz w UE Polacy mogą podejmować pracę w innych krajach Unii bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. To otwiera ogromne możliwości zawodowe, umożliwiając znalezienie pracy na lepszych warunkach i zwiększając mobilność zawodową.

