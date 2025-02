Kilka dni temu Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Augustowa, gdzie złożył odważną obietnicę ekonomiczną – obniżenie cen energii elektrycznej o 33 proc. w ciągu 100 dni od objęcia urzędu. Według kandydata PiS na prezydenta, to zadanie jest proste do wykonania.

Dla Nawrockiego byłoby lepiej, by o tym oświadczeniu jak najprędzej zapomniano. Tak się składa, że zadaniem prezydenta nie jest zajmowanie się cenami prądu. Nie ma on nawet żadnych prawnych możliwości, by ceny obniżyć.