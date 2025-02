– Jak nie masz smutnej historii, nie płaczesz co chwilę i nie robisz dram, to cię wycinają. Puf – nie ma – oceniła Natalia "Natsu" Karczmarczyk w najnowszym wideo, opublikowanym na Tik-Toku. Influencerka zdradzała w nim kulisy programu "Królowa przetrwania", w którym także brała udział. Wypunktowała, co wkurza ją w realizacji tego formatu.