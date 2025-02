"Żelkowy miś" czy twardy gracz zdecyduje o losie Ukrainy? Oto jakim negocjatorem jest Donald Trump

Konrad Bagiński

W swoim mniemaniu Donald Trump jest świetnym negocjatorem. Ale to, co mówi przy okazji rozmów pokojowych z Rosją o Ukrainie i Wołodymyrze Zełenskim jeży włosy na głowie. A może to specjalne działanie? Na czym więc polega strategia negocjacyjna Trumpa? A co, jeśli... nie ma żadnej? Postanowiłem to przeanalizować.