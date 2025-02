"Paulinka fryteczki!" hitem TikToka

TikTokowe trendy mają to do siebie, że pojawiają się znikąd, kręcą ogromne wyniki, doczekują się swoich różnych wersji, a potem znikają. Zapewne podobnie będzie i tym razem, ale aktualnie filmik, a raczej różne filmiki z udziałem różnych "Paulinek" zdobywają nie setki, a tysiące i miliony wyświetleń. A wszystko zaczęło się od tiktokowego profilu @goralski_indianin.

Tam mężczyzna, który zapewne jest instruktorem narciarstwa, publikował filmiki z tej dziedziny – na przykład najczęstsze błędy początkujących narciarzy, co już cieszyło się wysokimi wynikami – około 170 tys. wyświetleń.

Jednak milionowe wyświetlenia zapewniła mu dopiero seria z "Paulinką" (cudzysłów, bo ostatecznie nie jesteśmy pewni, czy nawet imię kursantki nie zostało zmienione, by pozostać w konwencji żartu).

Filmik "Paulinka pierwszy nas na orczyku" doczekał się 3,4 mln wyświetleń, a "Paulinka jedzie na frytki" prawie 7 milionów! Na ten moment, a ciągle rośnie. I to był dopiero początek, bo filmiki te stały się nie tylko początkiem "paulinkowej" serii na tym kanale, ale zostały też inspiracją dla innych, którzy swoje narciarskie przygody zaczęli nagrywać pod tą samą ścieżkę dźwiękową.

A co się właściwie dzieje na filmikach? Paulinka próbuje spełniać polecenia instruktora, co za każdym razem kończy się porażką – zjazdem z górki "na krechę" czy upadkiem z orczyka. Paniczny krzyk instruktora, którego jedyne rady oscylują wokół robienia "frytek albo pizzy" dodaje sytuacji komizmu. A o co chodzi z frytkami i pizzą?