O tym serialu było w Polsce cicho, a to jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat. Wbija w fotel

Ola Gersz

W czasach, gdy co tydzień dostajemy nowe seriale, niektóre perełki giną w zalewie treści. Tak właśnie stało się z "Angielką" – serialem z Emily Blunt, o którym w Polsce było zaskakująco cicho. A szkoda, bo to absolutnie fenomenalna, wciągająca i brutalna historia, która rozwala system od pierwszych minut. Jeśli do tej pory jej nie widzieliście, pora nadrobić zaległości.