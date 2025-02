Odniósł się w ten sposób do sytuacji z posłem Wilkiem , który miał pojawić się na sali plenarnej pod wpływem alkoholu . Na konferencji prasowej dodał też, że oferuje mu pomoc.

– Szczerze, po ludzku bardzo mu współczuję . Bo to nie jest, jak wiecie państwo, pierwsza przygoda pana posła Wilka w stanie, który uniemożliwia logiczny z nim kontakt. Zakładam, że może być chory. Zakładam, że może mierzyć się z jakimiś bardzo poważnymi problemami – stwierdził marszałek.

– Jeżeli nie wie, gdzie szukać pomocy, to my mu jako Kancelaria Sejmu pomożemy. I mówię to bez żadnego podstępu. Pomożemy mu wyjść na prostą, tak jak powinniśmy pomóc każdemu człowiekowi – stwierdził.