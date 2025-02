W szpitalu ma ochroniarza. Ale informacja o tym, co dolega Kaczyńskiemu i tak wypłynęła

Stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego niepokoi wielu Polaków. Były premier trafił do szpitala w dziwnym trybie, co podsyca plotki i spekulacje. Jeden z posłów PiS zdradził, że prezes ma dolegliwości typowe dla wielu Polaków. Od dawna bierze na to leki, nie zdecydował się niestety na zmianę trybu życia.